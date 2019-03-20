بالصور: رسالة مؤثرة من الأمير هاري وزوجته ميغان إلى نيوزيلندا

قدَّم الأمير هاري وزوجته ميغان رسالة تعزية مؤثرة في ضحايا هجوم كرايستشيرش الإرهابي.

وقد وقَّع دوق ودوقة ساسيكس رسالة عزاء نيابةً عن العائلة الملكية كتبا فيها: «نحن معكم»، وفق ما نقلت صحيفة NZ Herald النيوزيلندية، صباح الأربعاء 20 مارس/آذار 2019. كما أجريا زيارةً إلى المفوضية العُليا النيوزيلندية في لندن للإعراب عن تعازيهما في الـ50 شخصاً الذين قُتِلوا أثناء الصلاة في مسجدين يوم الجمعة الماضي 15 مارس/آذار.



وقد استخدما معرفتهما بعادات الماوري (سكان نيوزيلندا الأصليين) استخداماً جيداً، إذ استقبلا المندوبين بتحية الهونغى قبل أن يوقعا رسالة عزاء بكلمة Arohanui، التي تعني: «كثير من الحب أو بمودة عميقة».

وكان هاري وميغان يرتديان ملابس رسمية سوداء، وتحدثا إلى المفوض السامي لنيوزيلندا، السير جيري ميتاباري، قبل أن يضعا باقاتٍ من الأزهار ويقرآ بهدوءٍ تعازي أخرى تركها أفرادٌ من الجمهور.

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ميغان: شعرتُ بتحطُّمٍ بالغ

والتقى الزوجان ببعض موظفي المفوضية العليا النيوزيلندية للتحدث عن رد فعلهما على هذه المجزرة الفظيعة. إذ قالت ميغان: «نحن معكم»، مضيفةً أنَّها «شعرت بتحطُّمٍ بالغ» بسبب هذا العمل الوحشي. بينما قال هاري وهو يسأل الموظفين عن علاقتهم بضحايا مدينة كرايستشيرش: «هذا أمرٌ محزن للغاية». وقال ميتاباري: «لقد غَمَرنا مقدار الدعم الهائل الذي تلقيناه من جميع أنحاء المملكة المتحدة».

الملكة طلبت منهما تمثيل المملكة لتقديم العزاء



جديرٌ بالذكر أنَّ الملكة البريطانية طلبت من الزوجين تمثيل العائلة الملكية في هذا الحدث، إذ كانا آخر عضوين من العائلة يزوران البلاد حين أجريا جولةً في جنوب المحيط الهادئ في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وخلال الزيارة ارتدت ميغان، التي أمسكت ببطنها طوال الزيارة، زوجاً من الأقراط يحمل شكل الريشتين المتقاطعتين أعطتها إيَّاه رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

