رئيس أركان الجيش الجزائري: الشعب عبر عن أهداف نبيلة خلال المظاهرات

قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، إن الشعب عبر عن أهداف نبيلة خلال أسابيع المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.



وأضاف صالح، في تصريحاته أمس الثلاثاء خلال تفقده منطقة عسكرية وأذاعتها وسائل الإعلام الجزائرية الأربعاء، أن هذا الشهر شهد أفعالا تنم عن أهداف نبيلة ونوايا خالصة، عبر من خلالها الشعب الجزائري بوضوح عن قيمه ومبادئ العمل الصادق الخالص لله والوطن.

وظل الجيش الجزائري بمنأى عن الأحداث، ومن غير المرجح أن يتدخل ما دامت الاحتجاجات سلمية، وكان رئيس الأركان في البداية مؤيدا قويا لتولي بوتفليقة فترة رئاسة خامسة.

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من جانبه، أعلن معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عن "دعمه للحراك الشعبي" المطالب برحيل نظام بوتفليقة.



وقال بوشارب، خلال اجتماع مع قياديين بمقر الحزب في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء: "الأفلان مع الشعب ومع السيادة الشعبية"، وأضاف أن "الشعب قال كملته كاملة غير ناقصة، وجبهة التحرير تساند هذا الحراك الشعبي".

وأردف قائلاً: "الشعب يدافع اليوم عن الجزائر بمسيرات سلمية، وطالب بالتغيير والرئيس استجاب بصراحة، بتغيير النظام وجزائر جديدة"، ودعا للجلوس إلى طاولة الحوار للوصول إلى الجزائر الجدية دون إقصاء لأحد.