ماي تطلب تأجيل “بريكست” لمدة 12 شهرا

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

طلبت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم، تأجيلًا قصيرًا حول اتفاق بريكست، في خطاب موجه إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتصريحات مصادر حكومية رفيعة المستوى، لصحيفة اكسبرس ديلي.

وترأست ماي أمس اجتماعا للحكومة، بعد أن أُجبرت على سحب أية خطط فورية لإجراء تصويت آخر هادف بشأن اتفاق بريكست.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، أمس، أن رئيسة الوزراء ستبعث رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك تضمنها خطة لإرجاء بريكست إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها موضحا أن المأزق البرلماني وصل إلى مستوى الأزمة.