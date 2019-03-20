عاجل.. قيادي في الحزب الحاكم الجزائري يحدد موعد تنحي بوتفليقة

قال قيادي في الحزب الحاكم الجزائري إن الرئيس بوتفليقة سيتنحى من منصبه كرئيس الشهر المقبل.

ونقلت قناة الحرة عن القيادي تأكيده عزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التنحي عن الحكم في الفترة بين 25 و 27 أبريل.

وفي وقت سابق، أكد معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عن "دعمه للحراك الشعبي" المطالب برحيل نظام بوتفليقة.

وقال بوشارب خلال اجتماع مع قياديين بمقر الحزب في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، " الأفلان مع الشعب ومع السيادة الشعبية".

وذكر أن "الشعب قال كملته كاملة غير ناقصة، وجبهة التحرير تساند هذا الحراك الشعبي".

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وأضاف قائلاً: "الشعب يدافع اليوم عن الجزائر بمسيرات سلمية، وطالب بالتغيير والرئيس استجاب بصراحة، بتغيير النظام وجزائر جديدة".

ودعا للجلوس إلى طاولة الحوار للوصول إلى الجزائر الجدية دون إقصاء لأحد.

واتهم بوشارب أطرافاً لم يسمها بـ "إلصاق التهم للحزب"، في وقت عرف الاجتماع توتراً عقب منع قياديين مناهضين للقيادة الحالية من الدخول إلى قاعة الاجتماع.

ويأتي حديث بوشارب متزامنا مع التصريح الذي أدلى به الثلاثاء حسين خلدون الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والذي قال فيه إن "الحزب لا يريد أن يكون واجهة لنظام ارتكب أخطاء جسيمة وبأنه مع الحراك الشعبي".