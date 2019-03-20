إيراني.. مطالبات علنية بمحاكمة لاريجاني

دعت مجموعة طلابية أصولية موالية للمرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس القضاء في البلاد إبراهيم رئيسي إلى التحقيق في وقائع استغلال نفوذ من قبل صادق لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ومسؤولين آخرين للاستحواذ على هكتارات من أراض زراعية شمالي طهران.

ونشرت شبكة "آفانت" المحلية التي تبث عبر الإنترنت في تقرير لها صورة من خطاب أرسلته حركة العدالة الطلابية في إيران (تضم في غالبيتها عناصر من مليشيا الباسيج) إلى "رئيسي" المعين بمنصبه حديثا تطالبه بملاحقة لاريجاني الذي يتولى رئاسة أعلى هيئة استشارية في البلاد، وكذلك علي أكبر ناطق نوري المفتش الخاص سابقا بمكتب خامنئي والمستقيل قبل عامين لدعمه التيار الإصلاحي بقيادة حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأعادت الحركة الطلابية الداعمة لمليشيا الحرس الثوري والتي تشكل إحدى مجموعات الضغط الداخلية لصالح خامنئي وتياره المتشدد، أسباب دعوتها هذه إلى احتمالية تورطهما في الاستيلاء على أراض بغرض تدشين قرابة 62 مجمعا سكنيا فاخراً على مساحة تقدر بـ 2000 متر مربع بقرية كلاك الواقعة في منطقة لواسان شمال العاصمة الإيرانية.

وطالبت المجموعة الطلابية التي تنشط منذ عقدين للتضييق على النشطاء والمعارضين داخل الجامعات في البلاد، بتوقيع أقصى العقوبات بحق لاريجاني رئيس القضاء السابق ونوري حال ثبوت تورطهما في استغلال هذه الأراضي الزراعية بغرض إقامة مشروعات سكنية عليها للتربح منها.

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وتحدثت وسائل إعلام وصحف إيرانية طوال الأسابيع الأخيرة عن مخالفات إدارية تتعلق بتشييد مشروع مدينة سكنية فاخرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في منطقة لواسان الراقية والتي تقطنها العديد من عائلات الأثرياء بمنازل خاصة فخمة للغاية على غرار نمط البناء بلوس أنجلوس الأمريكية.

وكشف فيض الله شيرخاني (الرئيس السابق لبلدية لواسان) أن المشروع المذكور بُدئ العمل به منذ عام 2007 غير أن اتهامات بالفساد طالت مسؤولين قائمين على الأمر، وتم اعتقالهم من قبل السلطات، أدت إلى توقف الإنشاءات، ثم صدر حكم قضائي لصالح استكمال المشروع.

يشار إلى أن حركة العدالة الطلابية الأصولية عادة ما تهاجم مسؤولين إيرانيين حال خروجهم من وجهة نظرها عن الخط الموالي لتيار المرشد الإيراني علي خامنئي بدعوى حماية نظام ولاية الفقيه، في الوقت الذي يبدو أن ملف أراضي لواسان قد دخل مرحلة جديدة من المواجهة المرتقبة بين أشخاص نافذين في نظام خامنئي.