"الوطن" الإماراتية: المجرمون والقتلة والإرهابيون يعبرون عن أنفسهم فقط

كتبت صحيفة إماراتية، أنه "كما هزت مجزرة نيوزيلاندا العالم بوحشيتها، كذلك سادت موجة تعاطف وتضامن واسعة مع نيوزيلندا وضحايا الهجوم الإرهابي الشنيع على جميع المستويات الرسمية والشعبية.

وتابعت صحيفة" الوطن " الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها" الخليج 365"-"في الوقت الذي تحاول فيه بعض الأنظمة والجماعات وحملة الأفكار الظلامية العنصرية، ترجمة أحقادها عبر استهداف الآخر بدمه وحياته، وإحداث وقيعة تستند إلى الكراهية أياً كانت، سواء " دينية " وهي أخطرها، أو تبعاً للجنسية أو العرق أو أي سبب، وتبلغ أخطر درجاتها عندما تستهدف إقصاء الآخر أو العمل على إيجاد حرب دينية واستحضار أحداث تاريخية بغض النظر عن مدى دقتها، والانتقام الوحشي من أبرياء لا علاقة لهم بها، ولم يكونوا موجودين بها أصلاً وربما وقعت قبل مجيئهم إلى الدنيا بمئات الأعوام.

وشددت على أن الإعلام المسؤول في جميع دول العالم، عليه أن يكون واعياً في التعامل مع هذه الأحداث، وتعرية من ينفخون في نارها والتصدي لهم وكشف زيف ادعاءاتهم، وكما خرجت أصوات ظلامية كثيرة، فإنه على الجانب الخيّر كان هناك تجمعات شارك فيها عشرات ومئات الآلاف حول العالم، لتعبر عن رفضها لنشر ثقافة الكراهية والعنصرية والتمييز، والتعاطف مع الضحايا بغض النظر عن أي شيء، لأن النفس الإنسانية السليمة والقويمة ترفض العنف والتطرف، وكذلك فإن جميع الأديان السماوية تحض على المحبة والانفتاح وقبول الآخر وجعل قيم التسامح والتعايش هي الغالبة والأساس بين جميع شعوب وأمم الأرض مهما اختلفت ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها وعقائدها.

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وأشارت إلى أن هذه التجمعات التي شارك فيها عشرات الآلاف من مختلف الأديان والجنسيات، يجب أن تحظى بالتركيز، لقطع ألسن من يحاولون صب الزيت على النار والدفع باتجاه تصوير الأحداث كما لو أنها صراع أو حرب بين الأديان، وهذا كلام لا وجود له إلا في عقول من يحلمون بحرائق لا حدود لها في العالم، لأن الأفكار السوداء والحاقدة التي تتحكم بتصرفاتهم تجعل منهم أدوات للفتنة والعمل على نشر الكراهية، حيث أن قيم السلام والتسامح والتعايش تعري ادعاءاتهم وتفضح نواياهم وتمنعهم من ترجمة أحقادهم وأفكارهم ومآربهم، ولا يبقى لها قبول إلا في عقول من يعانون غيبة وجهلاً وقصوراً عن مواكبة تطور الإنسانية ومستقبلها الذي لم ولن يكون لحملة أجندات الكراهية والعنف والتطرف مكاناً فيها.

وذكرت أن المجرمين والقتلة والإرهابيين، يعبرون عن أنفسهم فقط، ولا يجوز تحت أي ظرف أن يُؤخذ آخرون بأفعالهم الشنيعة، كما يحاول البعض أن يصور ذلك.

وخلصت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إلى أن من يعيشون على الكراهية، لا يريدون أن يرى غيرهم حجم الإدانات من قبل السياسيين ورجال الدين والفعاليات الشعبية لكل فعل شنيع، ولا أن يرى غيرهم دعوات الخير والأيادي الممدودة بالمحبة والتعايش.. هؤلاء الذين لا يجيدون إلا إشعال الحرائق لا يقلون خطورة عن السفاحين من مرتكبي الجرائم والمجازر بدم بارد ويجب التحذير منهم وفضح زيف قناعاتهم وادعاءاتهم.