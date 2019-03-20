صحيفة: الإمارات دولة لم يتزعزع إيمانها يوماً بأمتها

أكدت صحيفة إماراتية، أن الإمارات دولة لم يتزعزع إيمانها يوماً بأمتها، في جميع النقلات الحضارية التي حققتها، وما باتت عليه من تقدم وازدهار، كانت دائماً توقد الأمل في نفوس الأمة العربية، وبأنها أمة حية وقادرة على النهوض مجدداً والقيام بدورها العريق كصانعة للحضارة وفخر للتاريخ، وقد قدمت الإمارات بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة، الدليل الأكبر على قدرة أبناء الأمة وطاقاتهم الخلاقة، فأبدعت في أعقد علوم العصر، خاصة تلك التي يتوقف عليها مستقبل البشرية جمعاء، كعلوم الفضاء التي باتت تمثل جانباً من الأحلام والطموحات الوطنية التي لا تعرف الحدود، ومثالاً على النتائج العظيمة لعلمية بناء الإنسان المتمكن من مقومات عصره.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - " أنه ولتأكيد اعتزاز الدولة بعروبتها وأمتها، أهدت تلك الإنجازات للأمة جمعاء ودعت أبناءها ليقوموا بدورهم والنهل من التجربة الإماراتية، فكانت صانعة للأمل، الذي هو صناعة للحياة، وترفض أن يكون لليأس مكان في النفوس، وأن الطاقات والقدرات العربية قادرة على استعادة دورها ومسك دفة الحضارة مباشرة، فكانت مبادرات الإمارات للشباب العربي لا تتوقف، وألهبت مخيلة أبناء الأمة بإنجازاتها وما حققته من قفزات حضارية وما باتت عليه من ريادة، لتثبت أن هذه الأمة العظيمة قادرة على النجاح عندما تجد من يفجر هذه الطاقات المبدعة التي تميز أبناءها طوال تاريخها.

وأشارت إلى أنه من هنا أتى توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتطوير قمر صناعي متقدم لأغراض مراقبة الأرض والتغيرات البيئية والمناخية، ليكون بمثابة هدية من الإمارات إلى الدول العربية، بمشاركة عدد من المهندسين والشباب العرب، لتؤكد الدولة لأمتها أنها معها وتدعمها وسنقوى جميعاً، لأننا أبناء أمة طالما قدمت للعالم الكثير، و كانت صانعة الحضارة، ومصدراً للعلوم التي بفضلها تطورت الكثير من الأمم عندما كانت شمساً تشع على العالم الإنجازات والعلوم بمختلف أنواعها.

وأوضحت أن القمر الذي أطلق عليه اسم / 813 / ، في دلالة شديدة المعاني، كون هذا الرقم هو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة"، يؤكد عزم الإمارات على نيتها إكرام هذا التاريخ عبر استنهاض مجد الأمة مجدداً بعقول أبنائها، لا الاكتفاء بالتعريف به عبر كتب التاريخ فقط والتغني بأمجادٍ كانت يوماً تنسب لأمة عانت الكثير لاحقاً، .. إلى أن قالت الإمارات كلمتها، وعبرت عن عزمها الذي لا يلين عبر مبادرات تسعى لاستعادة مجد العروبة برمتها، فنحن في دولتنا علمتنا قيادتنا أن لا مستحيل في قاموسنا، ولأننا أهل خير ومحبة، فلم نكن يوماً من الذين يقتصر تفكيرهم على حدود الوطن، بل أردناه للجميع، وخاصة أمتنا التي كانت مشعلاً وعكازاً تتكئ عليه نهضة الأمم، وفي هذا الخصوص قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:" الإمارات تقود الحراك العربي في قطاع الفضاء، ولدينا إيمان بقدرات العقل العربي والعلماء العرب ".