العراق: اعتقال 6 دواعش خططوا لعمليات إرهابية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال 6 عناصر من داعش بعد متابعتهم 20 يوماً في كركوك.

وبحسب "السومرية" العراقية، قالت الخلية في بيان: "تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع لواء 61، من القبض على 6عناصر من عصابات داعش الإرهابية بعد متابعتهم مدة 20 يوماً واختراقهم في كركوك".

وأضافت أنهم "كانوا يخططون لعمليات إرهابية لإرباك الوضع الأمني في المحافظة".