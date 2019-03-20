غرق قارب على متنه 44 مهاجراً قرب سواحل صبراتة الليبية

أعلنت البحرية الليبية اليوم الأربعاء غرق قارب على متنه 44 مهاجراً غير شرعي قرب ساحل، صبراتة غربي ليبيا.

وقالت البحرية، في بيان صحافي على موقع فيس بوك، إنه الأحوال الجوية تسببت في غرق القارب فجر اليوم بمن فيه، وبدأ ظهور الجثث على شاطئ الوادي وصبراتة صباح اليوم .

وكان أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية قال لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الثلاثاء أن قارباً خشبياً غرق بعدما اصطدم بالصخور بالقرب من ساحل مدينة صبراتة غربي ليبيا.

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وأوضح أن سكان المدينة نجحوا في إنقاذ 16 مهاجراً، 13 من الأفارقة و3 من جنوب آسيا وانتشلوا جثة طفل، وفقد 30 آخرون.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نقل 15 شخصاً للمستشفيات، إلا أن عدد الضحايا لم يتأكد بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا، التي تشهد فوضى منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وتحولت إلى طريق عبور رئيسي للمهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، الراغبين في الوصول إلى أوروبا بحراً.