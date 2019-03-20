قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده لم تضع أي شروط لعودة سوريا لجامعة الدول العربية، وأن القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية.
وأوضح شكري في تصريحاته من عمان على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة، أن ما يعرف بـ"صفقة القرن" لم يعلن لتتخذ مصر موقفها منها " مؤكدًا دعم مصر لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ضمن الأطر الدولية وقرارات مجلس الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: لا نشترط شيئاً لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.