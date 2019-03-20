مصر: لا نشترط شيئاً لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده لم تضع أي شروط لعودة سوريا لجامعة الدول العربية، وأن القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية.

وأوضح شكري في تصريحاته من عمان على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة، أن ما يعرف بـ"صفقة القرن" لم يعلن لتتخذ مصر موقفها منها " مؤكدًا دعم مصر لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ضمن الأطر الدولية وقرارات مجلس الأمن.