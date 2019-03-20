أول اجتماع للجنة المشتركة السورية العراقية منذ 8 أعوام

كشف مصدر دبلوماسي عراقي بدمشق زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى سوريا في أبريل (نيسان) المقبل، للمشاركة في أول اجتماع للجنة المشتركة للبلدين منذ نحو 8 أعوام، وتوقيع اتفاقات للتعاون المشترك بين البلدين، مرجحاً تزامن الزيارة مع فتح معبر البوكمال-القائم الحدودي بين الجانبين.

ونقلت صحيفة "الوطن"، السورية، اليوم الأربعاء، عن المصدر أن "ما قصده رئيس الأركان العراقي اللواء الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بقوله أول من أمس إن الأيام القليلة القادمة ستشهد فتح المنفذ الحدودي" بين سوريا والعراق هو معبر البوكمال-القائم".

وتربط بين سوريا والعراق ثلاثة معابر رسمية، هي إضافة إلى "البوكمال" الذي يسيطر عليه الجيش السوري، معبر "اليعربية - ربيعة" الذي تسيطر عليه حالياً "قوات سورية الديمقراطية" قسد، ومعبر "التنف-الوليد" الذي يقع في منطقة تتواجد بها قوات أمريكية.

وطرد الجيش السوري تنظيم داعش من مدينة البوكمال في أكتوبر(تشرين أول) 2017، في حين سيطر الجيش العراقي على نقطة القائم الحدودية غربي محافظة الأنبار في نوفمبر(تشرين ثان) 2017.