اتهام طارق الزمر بالتخطيط للإرهاب بالتواطؤ مع قطر وتركيا

تلقي النائب العام المصري، بلاغا ضد الإرهابي الهارب طارق الزمر، يتهمه بالتحريض على الدولة المصرية والمصريين، والتخطيط لهجمات إرهابية، بالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية، ومع المخابرات القطرية والتركية .

وأشار البلاغ، إلى أن الإرهابي المتآمر طارق الزمر الهارب للخارج، ينتقل بين قطر وليبيا وتركيا، ويقود ميليشيات مسلحة فى الخارج، بدعم مادي ولوجيستي من المخابرات القطرية والتركية، لشن هجمات إرهابية على مصر واستهداف المصريين.

وأضاف البلاغ، أن هذا الإرهابي ينسق مع قيادات الإخوان الإرهابية الهاربة للخارج لنشر الفوضى وتهديد الأمن القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى، مشيراً إلى أن طارق الزمر الذي صدرت ضده أحكام عدة بالسجن لتورطه في هجمات إرهابية في مصر، لا يزال يمارس إرهابه من الخارج ويخطط لهجمات إرهابية ضد المصريين، عبر الاجتماعات التي يعقدها مع الميليشيات المسلحة والإرهابين لتنفيذ مخططه الاجرامي ضد الدولة المصرية.