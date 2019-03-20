شكرا لقرائتكم واشنطن.. توجه لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه وزارة الخارجية الأميركية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني بكامل تشكيلاته ومؤسساته كمنظمة إرهابية عالمية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي بدأ جولة إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء، أوصى بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.

ويجري بومبيو محادثات مع المسؤولين في الكويت وإسرائيل ولبنان حول احتواء إيران.

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وذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار سلسلة جهود إدارة دونالد ترمب من أجل لجم السلوك الإيراني العدائي في المنطقة، والذي سيشمل تصنيف الميليشيات والجماعات العراقية الموالية لطهران.

وقال مسؤولون عسكريون وأمنيون أميركيون إن هذه الإجراءات قد تحد من تحركات قوات الولايات المتحدة البالغ عددها 5200 عنصر في العراق.

وأكدت "نيويورك تايمز" أنه بموجب الخطط التي أوصى بها بومبيو وبعض مسؤولي البيت الأبيض، سيتعين على وزارة الخارجية الأميركية تصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.