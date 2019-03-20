بومبيو يثمّن دور الكويت في حل أزمات المنطقة

اسماء السيد - الكويت: أكد وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الكويت، أن علاقات استراتيجية تربط بلاده مع الولايات المتحدة.

وأشاد وزير خارجية الكويت بالموقف الأميركي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج معربا عن ثقة بلاده في قدرة الولايات المتحدة على وضع خطة سلام، تكون مقبولة من جميع الأطراف.

وقال الوزير الكويتي، بشأن مبادرة السلام التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها: "مبادرة السلام طال انتظارها، ونثق في أن الولايات المتحدة لديها أفكار لوضع خطة للسلام، تأخذ في الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في هذه القضية".

وأضاف "تم بحث هذا الموضوع مع بومبيو، ونحن نثق في أن صداقة الولايات المتحدة لكثير من دول المنطقة سوف تقود لوضع نهاية مقبولة للأطراف جميعاً، للوصول بالقضية إلى حل سياسي طال انتظاره".

وفي الشأن اليمني: "نتفق مع الولايات المتحدة في ضرورة حل الأزمة اليمنية سلمياً، وعلى أساس المرجعيات الثلاث".

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أن هناك حواراً استراتيجياً مع الكويت في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب والتجارة.

وثمّن بومبيو دور الوساطة الكويتية في عدد من قضايا المنطقة، مشدداً على أنه لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو إن المحادثات شملت مجالات مثل "مكافحة الإرهاب، وتعزيز التجارة والاستثمار"، وشدد على أن العلاقات في مجال الدفاع بين البلدين لها أهمية خاصة.

كما لفت الوزير الأميركي إلى أن الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم، قائلاً: "نسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية ورأب الصدع".

وبدأ بومبيو الثلاثاء جولة إلى الشرق الأوسط تشمل الكويت، ولبنان، وإسرائيل، وتستغرق خمسة أيام.