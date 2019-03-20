القصة الكاملة لاستشهاد بطل عملية "سلفيت"

كتب: شريف سليمان استشهد الشاب الفلسطيني عمر أبوليلى (19 عاما)، بعد أنّ استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المبنى الذي كان موجودا به، بعد أنّ تعقبته 3 أيام، عقب تنفيذه عملية مركبة استهدف فيها عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وتستعرض "الوطن" قصة استشهاد بطل عملية "سلفيت"، وهي كما يلي:

البداية بدأت الأحداث...

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