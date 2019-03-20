قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو 2019

كتب: مروه عبد الله صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2019، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من الأربعاء 27/3/2019 وفقا للشروط الآتية:-

أولاً المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبرمن جميع السنوات حتى عام 1998 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال...

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