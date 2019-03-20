النشرة: جلسة الأسئلة والأجوبة التي دعا اليها بري تتضمن 13 سؤالا

علمت "النشرة" أن جلسة الأسئلة والأجوبة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاربعاء المقبل، تتضمن 13 سؤالا من بينها سؤالين للنائب بولا يعقوبيان، الأول حول تلوث كامل الشاطئ بسبب رمي النفايات في البحر، والثاني حول توظيف أكثر من 5 آلاف شخص خلافا للقانون.
بالاضافة الى سؤتال للنائب جورج عقيص حول اسباب اهمال القطاع الزراعي اللبناني، وسؤالين للنائب شامل روكز واحد منهم حول خطة الحكومة للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الإحتياطي ووسائل التعويض عن الموقوفين الابرياء. أربع أٍئلة للنائب إدغار طرابلسي، 2 منها حول عدم انهاء ملف التهجير في منطقة المية ومية شرقي صيدا وفي منطقة حيلان في زغرتا. سؤال للنائب زياد حواط حول التوظيف العشوائي في القطاع العام، سؤال للنائب فريد هيكل الخازن حول التلوث البيئي في كسروان، وسؤال للنائب ألبير منصور.
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