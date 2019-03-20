باسيل: اقرار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبترون وصور عمل جيد يشجع الاستثمارات

لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى أن "تكتل لبنان القوي انجز عملا مهما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة"، معلنا "أننا اقرينا اليوم باللجان واحدة بالبترون واخرى بصور".

وشدد باسيل، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة على أن "اقرار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبترون وصور عمل جيد يشجع الاستثمارات"، مشيرا الى أن "ما حصل اليوم باللجان ممكن ان يكون منطلقا للتصدير باتجاه سوريا والعراق وبقية الدول العربية".

ووجه الشكر الى "الرابطة المارونية التي بدأت بمشروع المنطقة الاقتصادية في البترون وهي قامت بدراسة على مناطق كثيرة واختارت البترون، بسبب وجود حوافز تنافسية فيها"، مبينا أنه "على هذا الاساس عام 2014 أقر في اللجنة الفرعية عن اللجان النيابية المشتركة وأحيل الى الحكومة وبعد 5 سنوات أقر في اللجان المشتركة".

وأضاف: "في البترون هذا المشروع سيعنى بصناعات خفيفة جدا تتعلق بالتكنولوجيا والمعلومات والخدمات السياحية حصرا، وهذا مجال جديد مميز عما هو موجود في طرابلس وصور، وكل منطقة لديها مميزات"، مشيرا الى أنه "عندما نطالب بانتاجية اكبر نتهم بأننا نفرط التسوية وما الى ذلك لكن كل ما نريده هو عمل اكثر لأن شعبنا يستحق اكثر".

وفي السياق نفسه، علق باسيل عبر مواقع التواصل الإجتماعي على اقرار منطقة اقتصادية بالبترون، قائلا: "5 سنين لأقرّينا باللجان المشتركة المنطقة الاقتصادية الخاصة في البترون. مبروك للبترون وصور وانشالله قريباً بالهيئة العامة"، مشيرا الى أنه "من 2008 بطرابلس وبعد ما قلّعت!!! وبتزعلوا اذا حثّينا وطالبنا؟ طب كيف بدنا ننافس ونستلحق حالنا ونشغّل البلد اذا نحنا ما اشتغلنا؟".