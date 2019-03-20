فضل الله: للاستنفار لتقديم فهم مشرق للدين الذي تتربّص به مقولات التطرف والغلو

شدّد العلامة السيد علي فضل الله على ان "ثمة تحديات فكرية راهنة وإشكاليات عديدة تواجهنا، وتتطلَّب استنفاراً وتعاوناً من جميع العلماء والواعين لتقديم فهم مشرق للدين الّذي تتربّص به مقولات التطرف والغلو والإلحاد والمادية الهابطة."

وأشار فضل الله، خلال رعايته الاحتفال الذي أقامته حوزة المعهد الشرعي الإسلامي في حارة حريك، بمناسبة ولادة الإمام علي، في كلمة بالمناسبة، الى ان "عندما نستحضر هذا الإمام، نستحضر كلّ الروح الإيمانية المشتعلة، والطاقة الفكرية المتجدّدة، والإرادة الروحية النافذة التي واجه بها التحديات الداخلية والخارجية التي انتصبت في وجهه. وكم حري بنا أن نستلهم كلّ ما قدمه لصون هذا الدين وإحياء روح الاجتهاد فيه، رداً على ما يتعرض له من هجمات وتشويهات داخلية وخارجية".