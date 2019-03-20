بري: مكافحة الفساد يمكن اختصارها بكلمتين "تطبيق القانون"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي أن "عملية مكافحة الفساد يمكن اختصارها بكلمتين وهي "تطبيق القانون"، مشيرا الى أن "هناك 43 قانونا لم يتم تطبيقهم حتى الآن".

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