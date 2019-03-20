الصليب الاحمر اللبناني يدرب شرطة بلدية حارة صيدا على الاسعافات الاولية

ضمن مشروع الحد من مخاطر الكوارث المنفذ في بلدة حارة صيدا بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والذي يرعاه محافظ الجنوب منصور ضو، شهد القصر البلدي لحارة صيدا دورة تدريبية لخمسة عشر عنصرا من شرطتها على الاسعافات الاولية ومهارات انقاذ الحياة بانتظار وصول فرق الاسعاف المتخصصة.

واكد رئيس البلدية سميح الزين أن "البلدية حريصة على رفع قدرات شرطتها التي بات ينطبق عليها تسمية الشرطة المجتمعية من اجل ان تكون جاهزة لمواجهة التحديات التي تفرضها المخاطر الطبيعية وتلك التي هي من صنع الانسان". ووصف التعاون مع مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بالممتاز، مثمنا جهودها الانسانية الكبيرة في حماية المجتمع.