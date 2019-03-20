أبو الحسن: الكباش السياسي والخطابات المتفلّتة تضعف الثقة بدولتنا

شدد عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "يجب‏على كل المسؤولين أن يدركوا أن الخلافات والكباش السياسي والخطابات المتفلّتة تضعف الثقة بدولتنا، مما ينعكس سلباً على وضعنا المالي"، مضيفا: "يجب أن لا نَسكَر على إنجاز تشكيل الحكومة، ثلاثة أمور مطلوبة: إستعادة الثقة، التقشف، الإصلاح، نشهد أننا بلغنا".

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