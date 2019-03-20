دريان التقى البخاري: لأهمية دور السعودية وقيادتها في دعم لبنان

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي اطلعه على الأعمال الخيرية التي تقدمها السعودية للبنانيين وللفلسطينيين وللنازحين السوريين في لبنان ومساعدتهم لحين عودتهم الى بلدهم امنين سالمين وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية وهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى.

واكد البخاري أن "السعودية حريصة على امن واستقرار وسلامة لبنان واللبنانيين وان السعوديين لديهم امل بعد تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري في نمو وازدهار لبنان وقرار المملكة برفع تحذير سفر رعاياها إلى لبنان هو دليل على ذلك وسينعكس إيجابا على الاقتصاد والسياحة بلبنان المحبة والعيش المشترك"، لافتا الى ان "هناك تحضيرات لعقد قمة مؤتمر إسلامية مسيحية دولية في لبنان تنظمها رابطة العالم الإسلامي برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيدا على دور لبنان وعاصمته بيروت في العيش الواحد والحوار بين اتباع الأديان والثقافات انطلاقا من رسالة الإسلام الإنسانية الحريصة على التعاون والتعارف بين الأمم والشعوب".

ومن جهته اكد المفتي دريان على أهمية دور المملكة وقيادتها في دعم لبنان ليعود قويا بمؤسساته الشرعية ورسالته العربية ليبقى هذا الوطن واحة امن وسلام وملتقى لأشقائه العرب الذين كانوا على الدوام محتضنين لقضاياه وداعمين لوحدته ليبقى سيدا حرا عربيا متعاونا مع أشقائه العرب وخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الذين كانوا ولا زالوا على الدوام درعا حصينا للحفاظ على عروبة لبنان ووحدته الوطنية.