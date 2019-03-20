جمعية الصناعيين ترحب بإعطاء الافضلية للصناعة في المناقصات

تقدمت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل بالشكر الجزيل لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الصناعة وائل أبو فاعور على الاجتماع القيّم الذي عقد في السراي مطلع الأسبوع والذي انتج تعاميم ومراسيم من الحريري لإلزام الإدارات العامة بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية اللبنانية في كل المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري، علما ان هذا القرار يعود الى سنوات سابقة لكن لم يطبق قبل اليوم، كما تم الاتفاق على إيراد حق وشرط الافضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط.

واعتبر الجميل ان هذه الخطوة جريئة وتؤكد اهتمام رئيس الحكومة بالصناعة الوطنية وقضاياها وهي مؤشر إيجابي مع بداية عمل حكومة "الى العمل"، كما تُظهر دينامية أبو فاعور والجهود الاستثنائية التي يبذلها تجاه الملفات الصناعية بحيث تمكن خلال فترة وجيزة من احياء الكثير منها ووضعها في مقدمة القضايا المطروحة ضمن عمل الحكومة وأمام الرأي العام اللبناني.

واعتبر الجميل ان هذا القرار الذي اتخذ لصالح الصناعيين يشكل بارقة أمل جديدة للقطاع بأنه لن يكون متروكا بعد اليوم، وهو واحد من مجموعة مطالب تعمل جمعية الصناعيين على تحقيقها، ولا شك ستستكمل بسلسلة قرارات هامة واساسية تعيد الاعتبار للقطاع الصناعي.