النشرة: محافظ النبطية تلقى دعوة للمشاركة في ماراثون صيدا

إستقبل محافظ النبطية القاضي محمود المولى في مكتبه في السرايا الحكومية في النبطية وفدا من جمعية ماراثون صيدا الدولية موفدا من النائب بهية الحريري وقد وجه له ولمدراء المدارس وللجمعيات دعوة للمشاركة في سباق ماراثون صيدا يوم الاحد القادم والذي تنظمه جمعية ماراثون صيدا الدولية برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري" بعنوان " منركض للسلام والبيئة ".

ورحب المحافظ المولى بالوفد والحضور مؤكدا ان "المشاركة ضرورية في مثل هكذا نشاط فكلما توحدنا نؤكد على اللحمة الحقيقية لهذا الوطن وتحديدا لهذا الجنوب المستهدف من اسرائيل التي ما تزال تضع جنوبنا في دائرة التصويب عليه بالحديد والنار ونحن لها" ، متمنيا "المشاركة الواسعة في هذا الماراثون بهمة واضحة ، ونحن ايضا لدينا نشاط رياضي وبرعاية المنطقة التربوية ولكن هذا لا يمنع ان نشارك في ماراثون صيدا ، وقد يكون هذا النشاط لاعادة تنسيق النشاطات في المستقبل وهي خطة للنشاطات للصيف القادم وللمناسبات القادمة".