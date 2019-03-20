‫علق وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "شهيدٌ تلو الشهيد يسقط من رحم الأبطال، من رحم الأرض التي دفعت كل الأثمان، أثمان العدوان، والخيانة، والتآمر والحصار.. مع ذلك يولد فيها بين ليلة وضحاها.. بطل كالشهيد عمر أبو ليلى، وتبقى فلسطين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الغريب: رغم العدوان والخيانة يولد عمر أبو ليلى ليستشهد وتبقى فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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