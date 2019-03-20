السنيورة عرض الاوضاع في لبنان مع سفيري ألمانيا والكويت

التقى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، السفير الالماني في لبنان جورج برغيلين وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع في لبنان من مختلف الجوانب اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل السنيورة السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي وكان بحث في الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.