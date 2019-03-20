أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر، في بيان أنه بعد تلقيها مزيدا من المراجعات، تعيد اللجنة التذكير ببيانها السابق الصادر بتاريخ 10 شباط 2019، والذي اوضحت فيه أن الدكتور ناجي حايك هو ناشط في التيار ولا يتبوأ حاليا اي منصب حزبي او سياسي، وبالتالي فإن التيار لا يتبنى مواقفه على مواقع التواصل بأي حال من الاحوال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر:لا نتبنى مواقف ناجي حايك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.