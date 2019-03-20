بالصور.. فتح منافذ إضافية لاستقبال الحالات الإيجابية للفيروسات الكبدية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أعلنت الدكتورة إيمان عطية مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة المنيا، عن فتح منافذ بالمنطقة الثانية والثالثة بمركزي بني مزار وملوي لاستقبال الحالات الإيجابية والتي تبين إصابتها بالفيروس بعد إجراء المسح الطبي خلال حملة "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي انطلقت في الأول من مارس الجاري وتستمر لمدة شهرين.

وأفاد بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حيث وجه بزيادة عدد المراكز الطبية لعلاج الفيروسات الكبدية، واستغلال المباني الطبية التابعة للصحة والتأمين الصحي لعلاج المواطنين بالإضافة إلى استغلال مراكز علاج الفيروسات التابعة لمديرية الصحة، وذلك تخفيفاً وتيسيراً على المواطنين والحد من التكدس والزحام بالمركز الغربي بمدينة المنيا.

وأوضحت مدير الفرع، أن المنطقة الثانية ومقرها مركز بنى مزار ستستقبل المرضى المحولين من مراكز "مطاي، بني مزار، مغاغة، العدوة"، والمنطقة الثالثة والتي مقرها مركز ملوي تستقبل المرضى من مركزي "ملوي، ديرمواس"، فيما يستقبل المركز الرئيسي بالمركز الطبي الغربي الحالات المحولة من مراكز "المنيا، أبوقرقاص، سمالوط"، لافتة إلى اسقبال الحالات الايجابية من منتفعي التأمين الصحي المحولين من حملة "100 مليون صحة" وسحب عينات الدم لهم وتسليم نتائجها فور ظهور النتائج من نفس مكان سحب العينات.

وأضافت عطبة، أنه جرى الاتفاق على تسليم ملفات المرضى واستلام قرارات العلاج لهم وفقاً لجدول زمنى محدد حيث خصص يومي الإثنين والخميس لمنطقة المنيا، ويومي السبت والثلاثاء لمنطقة ملوي، والأحد والأربعاء لمنطقة بنى مزار، على ان يتم صرف العلاج للمرضى من عيادات التأمين الصحي التابع لها المنتفع.