فتحي سرور يعلن تأييده لعرض التشريعات على مجلس الدولة أولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلنت الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان الأسبق، تأييده لمبدأ مراجعة مجلس الدولة نصوص القوانين قبل تقديمها إلى البرلمان وليس بعد الموافقة عليه، مضيفا: "لا يمكن أن يكون هناك سلطة تفوق السلطة التشريعية، مستنكرا توقف التشريعات بسبب عدم موافقة مجلس الدولة على التشريع".

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين.

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالهيئات القضائية، قال سرور، إن سلطة رئيس الجمهورية، تقديرية لما يوافق عليه الهيئة القضائية، وقرار رئيس الدولة يعد الأداة التشريعية، وسلطته التقديرية تكون في حدود الموافقة على الأسماء التي تعرض عليه من الهيئة القضائية.

وعلق سرور على اختصاصات مجلس الشيوخ، قائلا: "يجب أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية للمواد المكملة للدستور، ولكن ليست اختصاصات تشريعية كاملة، بما يعطل السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب".