بعد استقرار الأسعار.. الأسماك تتفوق على اللحوم بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسواق بيع الأسماك بدمياط إقبالا كبيرًا من الأهالي، اليوم الأربعاء، لشراء احتياجاتهم من الأنواع التي تلقى رواجًا كبيرًا لشعبيتها، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار بسبب تحسن الأحوال الجوية إلى جانب انتظام أعمال الصيد في شطا وبحيرة المنزلة والبحر المتوسط، تزامنًا مع ارتفاع أسعار اللحوم.

ويرصد "الخليج 365" متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، إذ بلغ سعر كيلو البلطي "الشبار الأخضر" 50 جنيهًا و"الأبيض" 30 جنيهًا، ليظل الوجبة الأشهر في المحافظة اووصل سعر كيلو "البكلويز" إلى 75 جنيهًا والبطارخ 600 جنيه، و40 جنيهًا لـ"الجران"، والجمبري "كبير" 220 جنيهًا و120 جنيهًا للحجم المتوسط، وبلغ سعر كيلو "البوري" 50 جنيهًا و140 جنيهًا للمرجان و120 جنيهًا للدنيس.

وتشتهر دمياط بعدة أنواع من المأكولات البحرية الشهيرة، منها السمك المشوى بمختلف أنواعه وكذلك المقلى وصينية السمك التى تصنع بأسماك البلطى مع عصير الطماطم والخضراوات، وتقدم بعض المحلات طرق مختلفة من السمك السنجارى كما أن من أشهر الأكلات طبق شوربة البحر وهو وجبة أساسية تضم أجزاء من الجمبري والدنيس والكابوريا، إلى جانب أكلة السمك الصيادية، التي تصنع من أسماك البورى الكبير أو البلطى الكبير وتتميز بالأرز الأحمر الملون بالبصل المحمر والتوابل.