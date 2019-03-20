"مصر بتتغير".. "الوزراء" ينشر فيديو لردود الأفعال عقب توزيع "تابلت أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو يستعرض من خلاله ردود أفعال وآراء عدد من أولياء الأمور والمدرسين وطلاب الصف الأول الثانوي من الجنسين البنين والبنات بالمدارس الحكومية ‏والخاصة والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجهورية، عقب توزيع التابلت المدرسي على جميع الطلاب بالمديريات التعليمية في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة بعدد 649.793 جهازًا على مستوى الجمهورية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بتوزيع التابلت، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية وجوهرية في منظومة التعليم المصري ويأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية ‏لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية ‏في جميع مراحلها. ‏

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الطلاب أكدوا أن التابلت سيمكنهم من الدخول على بنك المعرفة المصري للاستفادة من ‏المادة العلمية، ويحتوي على المحتوى الرقمي وفيديوهات تفاعلية، ويتيح لهم الدخول على محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة، فضلاً عن أنه يساعدهم في تحصيل المناهج الدراسية بشكل أفضل وبطريقة إلكترونية مبتكرة ومبسطة.

وفي نفس السياق، أضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه جرى الانتهاء من تجهيز المدارس بالسبورات الذكية لاستقبال المحتوى الرقمي، وتمت برمجة التابلت بصورة موحدة سواء للطالب أو المعلم، ويحتوي كل جهاز على ‏serial number‏ لسهولة تتبعه في حال فقدانه أو سرقته، وبه إمكانيه تركيب شريحة اتصال ‏SIM‏ وكذلك يمكن تشغيل ‏Wi-Fi‏ المنزل أو على أي شبكة خارجية للأغراض التعليمية فقط.‏‏

ويواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على جميع الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.