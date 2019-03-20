رئيس "النواب": التعديلات الدستورية واضحة وبأهداف محددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يجرى بشفافية وانفتاح، وليس استنساخًا لحوارات مجتمعية سابقة بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أي أهداف واضحة.

جاء ذلك في كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، الأربعاء، بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة.

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وأكد عبدالعال، أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق في تعديلها وإقراراها بشكل كلي أو جزئي".

ولفت عبدالعال، إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه إلى التعديلات الماضية، مؤكدا أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم يكن ذا مغزى، وإنما كان لأغراض بعينها.

وأكد عبدالعال، أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول لأفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.