بالصور.. مناورة حريق بقاطرة بحرية في ميناء بورتوفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أجرت هيئة موانئ البحر الأحمر، مناورة حريق بغرفة ماكينات إحدى القاطرات البحرية المتوقفة على رصيف ميناء بورتوفيق، مع الاشتباه في وجود مفرقعات بسيارة داخل الميناء.

واستهدفت المناورة التعرف على جاهزية واستعدادا أفراد السلامة والصحة المهنية، ووحدة الحماية المدنية لمواجهة أي حوادث طارئة.

بدأ سيناريو المناورة بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة "نويبع" وتولى أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الاطفاء الخاصة بالقاطرة، وعدم قدرتهم السيطرة على الحريق.

وجرى استدعاء رجال الحماية المدنية، مع إبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات إطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق، وفور تدخل أفراد الحماية المدنية مستعينين بسيارة إطفاء مع اخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات إخلاء كلي للمنطقة المتضررة.

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وكافح أفراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء، النيران بالقاطرة سيطروا على النيران باستخدام خراطيم سيارات الحريق، وبالتزامن مع اعمل التبريد اجروا حصر للخسائر المادية.

وتتوالى الأحداث وتتلقى غرفة النجدة بلاغ بالاشتباه في وجود مواد متفجرة بسيارة داخل احدى الساحات، يتم إبلاغ وحدة المفرقعات بالميناء ويتم التعامل معها بأجهزة الكشف عن المفرقعات، وبعد الفحص يتأكد لخبراء المفرقعات عدم صحة البلاغ ويقوم مسئولي السلامة بتقديم تقرير تفصيلي عن أسباب وقوع الحادث واجراءات الوقاية المستقبلية.

وشهد المناورة حضور اللواء أشرف قنديل مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس واللواء وحيد طوسون رئيس الإدارة المركزية لميناء السويس والزيتيات.

وجاء التدريب بناء على توجيهات اللواء بحري أيمن صالح رئيس الهيئة بتفعيل خطة الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الازمات حال حدوثها والعمل على احتواء الازمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة انشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية في أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.