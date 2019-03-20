اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في موالاتهم لتنظيم “داعش” في إقليم تزنيت

تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تيزنيت، بتنسيق مع عناصر المنطقة الإقليمية لأمن المدينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم، وموالاتهم لتنظيم “داعش”.

وعلم “اليوم24” أن توقيف الأشخاص المعنيين، البالغ عددهم أربعة، ثلاثة منهم ينحدرون من مدينة تزنيت، فيما الرابع من الجماعة الترابية أولاد جرار، جاء بعد عملية ترصد دقيقة لتحركاتهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، قبل أن تقوم بتوقيفهم، واعتقالهم للاشتباه في علاقتهم بالتنظيم المذكور.

وتأتي هذه العملية في إطار الإجراءات الاستباقية، التي تعتمدها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبر ربوع المملكة، من أجل التصدي لكل ما من شأنه زعزعة استقرار البلاد عبر تبني الفكر المتطرف، والانتماء إلى التنظيمات الإرهابية.