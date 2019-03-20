إثر شكاية لبنشماش.. المحكمة تمدد التأمل قبل إصدار حكمها في حق 4 صحافيين وبرلماني

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، تمديد التأمل قبل النطق بالحكم في حق الصحافيين الأربعة المتابعين بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.

وحددت المحكمة تاريخ 27 مارس الجاري للنطق بالحكم في حق الصحافيين الأربعة والبرلماني عبد للحق حيسان.

وكانت النيابة العامة التمست إدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني.

وتوبع الصحافيون الأربعة، وهو محمد أحداد من “المساء”، وعبدالحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة “نشر” معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

بينما توبع عبدالحق حيسان، برلماني الـ”cdt”، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.