المغاربة ينجبون أكثر.. دراسة تسجل ارتفاع معدل خصوبة النساء بين عامي 2010 و2018

كشفت معطيات رسمية أن معدل الخصوبة لدى النساء المغربيات قد شهد، خلال الأربع سنوات الماضية، ارتفاعا ملحوظا بخلاف مسلسل الانحدار، الذي شهده منذ عقود.
وشهد معدل الخصوبة لدى النساء المغربيات ارتفاعا من 2.21 طفلا لكل امرأة عام 2014 ليصل إلى 2.38 طفلا، عام 2018، حسب ما جاء في مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الخصوبة.
وقالت المندوبية إن معدلات الخصوبة اتجهت، عموما، نحو الانخفاض في المغرب، إلى غاية عام 2010، قبل أن تعرف، بداية من عام 2014، ارتفاعا طفيفا، لا على المستوى الحضري أو القروي، وهو الارتفاع، الذي استمر، إلى غاية عام 2018.
وسجلت المعطيات ذاتها أن المعدل التركيبي للخصوبة انتقل من 2.19 طفلا لكل مرأة عام 2010، ليصل إلى 2.21، في عام 2014، واستمر في تزايده ليصل إلى 2,38 طفلا لكل امرأة، عام 2018.
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