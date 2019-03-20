القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة، المواطنين العرب إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد هدم المنازل العربية، يوم غد الخميس الساعة الخامسة مساء في مدخل كفر قرع الشارع الرئيسي، وإلى المشاركة في المظاهرة القُطرية، التي ستنطلق من أمام المجلس المحلي حي الظهرات في عرعرة، يوم الجمعة المقبل الساعة الرابعة عصرا.
كما دعت الهيئات إلى "الوقوف في وجه سياسة الحكومة التي تعتمد الهدم بحق بيوتنا حيث اقتحمت القوات الخاصة وآليات الهدم المجنزرة حي خور صقر في قرية عرعرة، وقامت بهدم ثلاثة منازل. هذا الاعتداء يهدف لتنفيذ سياسية الترحيل ويندرج تحت مشروع التطهير العرقي للجماهير العربية".
وأضافت أنها اتخذت هذه القرارات في أعقاب قيام الجرافات الإسرائيلية، أول من أمس الإثنين، بهدم منازل في بلدة خور صقر في منطقة وادي عارة.
وأعربت عن استنكارها لما تقوم به المؤسسة الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا من هدم للبيوت، مشيرة إلى أنه "هنالك مبان مهددة بالهدم في كفر قرع وأم الفحم ناهيك عن أعمال الهدم المستمرة في كافة أنحاء داخلنا الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر وادي عارة: مظاهرة قُطرية ضد هدم المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.