شكرا لقرائتكم خبر عن أشاد بـ «مذبحة نيوزيلندا».. الإمارات تُرحّل موظفاً بشركة أمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

فصلت شركة خدمات أمنية في الإمارات أحد موظفيها وتم ترحيله من البلاد بعد إشادته فيما يبدو بالهجوم الذي راح ضحيته العشرات في مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي.

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وقالت الشركة في بيان أمس الثلاثاء “في مطلع الأسبوع كتب موظف في الشركة تعليقات استفزازية على صفحته على موقع فيسبوك ليمدح الهجوم المؤسف على مسجدين في كرايستشيرش”.

وقال المدير التنفيذي للشركة جريج وارد “سياستنا هي عدم التهاون مع أي استخدام غير ملائم لمواقع التواصل الاجتماعي ولذلك تم فصل هذا الفرد على الفور وإحالته للسلطات للمثول أمام العدالة”.

وذكرت الشركة أن حكومة الإمارات قامت بترحيل الموظف.