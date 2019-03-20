شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رجل الأعمال الهندي "نيراف مودي" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء ، إلقاء القبض على رجل الأعمال الهندي الهارب نيراف مودي، الذي يشتبه في تورطه في عملية احتيال على مصرف في الهند تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنه جرى إلقاء القبض على مودي / 48 عاما/ في لندن أمس الثلاثاء" بالنيابة عن السلطات الهندية".

وأضافت الشرطة أنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة ويستمنسر اليوم .

ويتهم مودي ورجل الأعمال ميهول شوكسي بالتواطؤ مع موظفين ببنك بنجاب الوطني للحصول على قروض بقيمة 2 مليار دولار من كونسورتيوم بنوك.