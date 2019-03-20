بالفيديو .. أم لـ 9 أطفال تعيش في منزل خالي من الغبار

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعيش زوجة وأم لديها 33 عاما مع زوجها وأطفالها الـ 9 ذوي الأعمار المختلفة، في بيت نظيف تماما خالي من الغبار، وذلك بسبب كره ربة المنزل للغبار تماما.

تقوم الأم بتعليم أطفالها المحافظة على النظافة دائما وتسعى لتعليمهم، على الرغم من أنها ليست مصابة بالوساس القهري، إلا أنها تقوم بتنظيف البيت يوميا لمدة 7 ساعات متصلة.

وتبتعد الأم تماما عن طهي البرجر في البيت لأنه يحتوي على الكثير من الدهون التي تتصاعد ويصعب تنظيفه.

وقد استبدلت الأم غرفة من الغرف الأساسية وجعلتها غرفة ملابس منظمة لأطفالها، وفي الفيديو ظهر البيت منظم ومرتب وفي منتهى النظافة.

وفي النهاية، تعجبت الأم كيف أنه لا تستطيع بقية السيدات القيام بأعمال النظافة مثلما تفعل هي!!.