قرقاش: دور محمد بن زايد في التقارب الإثيوبي الإريتري حظي بتقدير دولي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أعاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، التذكير بالدور الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في التقريب بين إثيوبيا وإريتريا.
وأكد في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، الأربعاء، أنه يحسب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان دوره في التقريب بين إثيوبيا وإريتريا، والمساهمة الإيجابية في ترميم جسور التواصل بعد طول انقطاع، وهي المبادرة التي حظيت بتقدير دولي مهم.
وأشار إلى أنه لمس هذا الدور الإيجابي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان فيما يتعلق بالمصالحة بين البلدين الأفريقيين في طبيعة اللقاء الأخوي والودي الذي جمع الشيخ محمد بن زايد مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الذي وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء,
وشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الأربعاء، جولة تفقدية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في فعاليات الأولمبياد الخاص.
وخلال الزيارة التفقدية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وآبي أحمد وقفا على المنافسات الرياضية لأصحاب الهمم، وما توفره دولة الإمارات من إمكانيات لإنجاح فعاليات الأولمبياد الخاص.
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