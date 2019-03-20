هزيمة جديدة لإخوان الأردن.. المستقلون يفوزون بانتخابات نقابة المعلمين

مُني إخوان الأردن بهزيمة جديدة، عندما خسروا هيمنتهم مجددا على نقابة المعلمين وهي أكبر نقابة مهنية في البلاد في مؤشر واضح على تقدم المستقلين وفقدان الثقة بالتنظيم الإرهابي.

ووفق نتائج انتخابات المعلمين التي أعلنت، اليوم الأربعاء، اكتسح تيار المستقلين السباق الانتخابي وفاز بـ98 مقعدا، من أصل 164، وبذلك يكون حصل على مقاعد بنسبة 60%.



وتفرضالنتائج سيطرة التيار المستقل على الهيئة المركزية للنقابة للمرة الثانية على التوالي، حيث سيختارون لاحقا أعضاء الهيئة والنقيب.





وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المعلمين للدورة الرابعة 2019، سامي السلايطة، إنها لم تسجل أي مخالفة حتى لحظة إعلان النتائج.

وأشار السلايطة في تصريحات إلى أن الانتخابات شهدت إقبالا كبيرا حيث فاقت نسبة التصويت 77%، مبينا أن عملية الاقتراع جرت بكل سلاسة ودون أي عوائق.

Advertisements

من جهته، أشاد وزير التربية والتعليم في الأردن، وليد المعاني، الثلاثاء، بالأجواء الإيجابية التي شهدتها عملية الاقتراع لانتخابات النقابة، مؤكداً أنها تعكس روح المسؤولية والمشاركة الفاعلة لخدمة المعلمين ونقابتهم.

وأكد الدكتور المعاني حرص الوزارة على التعاون مع نقابة المعلمين، مبينا أن وزارته تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات.





يشار إلى أن الفائزين في عضوية الهيئة المركزية في كل محافظة سينتخبون في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي إدارات الفروع بالمحافظات، حيث تتكون الإدارات من رئيس الفرع ونائبه وأميني سر الصندوق.

وتجتمع الهيئة المركزية الجديدة للنقابة في منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل، لانتخاب مجلس نقابة المعلمين المكون من رئيس المجلس ونائبه و 12 عضوا.

وكانت 34 قائمة قد تنافست في انتخابات الهيئة المركزية لنقابة المعلمين على مستوى القوائم، إضافة إلى 104 مرشحين تنافسوا على مستوى المقاعد الفردية.

وأجريت انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين بموجب نظام الانتخاب المختلط الذي يجمع بين الأغلبية على مستوى المديرية والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.