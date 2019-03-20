نيوزيلندا: 30 جريحا ما زالوا في المستشفى

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حادث نيوزيلندا
أعلنت السلطات النيوزيلندية أن 30 شخصا ممن أصيبوا في حادث إطلاق النار على المصلين بالمسجدين في كرايست تشيرتش لا يزالون في المستشفى، قائلة إن 9 أشخاص ممن أصيبوا في الهجوم الإرهابي حالتهم خطيرة، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء. يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه السلطات النيوزيلندية إجراءات دفن الضحايا حيث أصدرت تأشيرات لأفراد أسر الضحايا من الراغبين في حضور مراسم الدفن، ومن المقرر أن يعود منفذ الهجوم الإرهابي للمثول أمام المحكمة يوم 5 أبريل المقبل، وقالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات.
واليوم، حمل مشيعون جثماني ضحيتين سقطا في هجوم مسلح على مسجدين بنيوزيلندا في نعشين مفتوحين، وتوجها إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايست تشيرتش، في أول مراسم دفن 50 شخصًا قتلوا في الهجوم. ووسط حراسة أمنية مشددة، تجمع المئات من الرجال والنساء لحضور مراسم دفن الجثمانين، وهما لأب وابنه، بعد أداء صلاة الجنازة
واليوم، حمل مشيعون جثماني ضحيتين سقطا في هجوم مسلح على مسجدين بنيوزيلندا في نعشين مفتوحين، وتوجها إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايست تشيرتش، في أول مراسم دفن 50 شخصًا قتلوا في الهجوم.
ووسط حراسة أمنية مشددة، تجمع المئات من الرجال والنساء لحضور مراسم دفن الجثمانين، وهما لأب وابنه، بعد أداء صلاة الجنازة عليهما.
وقال جولشاد علي، الذي توجه من أوكلاند للمشاركة في الجنازة: «رؤية الجثمان وهو يوارَى تحت الثرى من اللحظات المؤثرة للغاية بالنسبة إليّ». (التفاصيل)
وقال قائد الشرطة النيوزيلندية إن أجهزة مخابرات عالمية، بما فيها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وأجهزة من أستراليا وكندا وبريطانيا، تعد ملفا عن المهاجم المزعوم.
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