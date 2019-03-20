انت الان تتابع نيوزيلندا: 30 جريحا ما زالوا في المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث نيوزيلندا

أعلنت السلطات النيوزيلندية أن 30 شخصا ممن أصيبوا في حادث إطلاق النار على المصلين بالمسجدين في كرايست تشيرتش لا يزالون في المستشفى، قائلة إن 9 أشخاص ممن أصيبوا في الهجوم الإرهابي حالتهم خطيرة، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء. يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه السلطات النيوزيلندية إجراءات دفن الضحايا حيث أصدرت تأشيرات لأفراد أسر الضحايا من الراغبين في حضور مراسم الدفن، ومن المقرر أن يعود منفذ الهجوم الإرهابي للمثول أمام المحكمة يوم 5 أبريل المقبل، وقالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات.

واليوم، حمل مشيعون جثماني ضحيتين سقطا في هجوم مسلح على مسجدين بنيوزيلندا في نعشين مفتوحين، وتوجها إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايست تشيرتش، في أول مراسم دفن 50 شخصًا قتلوا في الهجوم. ووسط حراسة أمنية مشددة، تجمع المئات من الرجال والنساء لحضور مراسم دفن الجثمانين، وهما لأب وابنه، بعد أداء صلاة الجنازة

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