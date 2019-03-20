رئيسة وزراء نيوزيلندا للطلاب: ساعدوا في وقف العنصرية

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رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
تفقدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الأربعاء، إحدى المدارس في مدينة "كرايست تشيرتش" التي فقدت اثنين من طلابها في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بالمدينة، يوم الجمعة الماضي، وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أرديرن طالبت الطلاب في المدرسة بالمساعدة من أجل وقف انتشار العنصرية والتطرف في البلاد، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات، وما زال 30 جريحا في المستشفى، بينهم 9 أشخاص في حالة خطيرة.
وكانت أرديرن قد قالت، في مقابلة مع "بي بي سي"، إن قرارها بعدم النطق باسم منفذ الهجوم، يعود إلى أن هذا الشخص كان يرغب في إرهاب المجتمع الإسلامي لنيوزيلندا، مشيرة إلى أنه سيواجه القوة الكاملة للقانون، وأعربت عن صدمتها من حدوث مثل هذا الأمر في بلادها. من ناحية أخرى، قدم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان،
وكانت أرديرن قد قالت، في مقابلة مع "بي بي سي"، إن قرارها بعدم النطق باسم منفذ الهجوم، يعود إلى أن هذا الشخص كان يرغب في إرهاب المجتمع الإسلامي لنيوزيلندا، مشيرة إلى أنه سيواجه القوة الكاملة للقانون، وأعربت عن صدمتها من حدوث مثل هذا الأمر في بلادها.
من ناحية أخرى، قدم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، العزاء في ضحايا الهجوم، وزار الزوجان مقر البعثة الدبلوماسية لنيوزيلندا في المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، حيث وقعا في دفتر عزاء نيابةً عن الأسرة الملكية، كما وضعا باقتي زهور أمام المبنى.
واليوم، حمل مشيعون جثماني ضحيتين سقطا في الهجوم، في نعشين مفتوحين، وتوجها إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايست تشيرتش، في أول مراسم دفن. ووسط حراسة أمنية مشددة، تجمع المئات من الرجال والنساء لحضور مراسم دفن الجثمانين، وهما لأب وابنه. (التفاصيل)
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