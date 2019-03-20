انت الان تتابع زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية دنيزلي غربي تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ضرب زلزال بقوة 6.4 على مقياس ريختر منطقة "آجي بايام" بولاية دنيزلي غربي تركيا، اليوم الأربعاء، وذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز عربية"، غير أنها لم تشر إلى ما إذا كان الزلزال تسبب في وقوع أضرار أو إصابات. كان رئيس مركز أبحاث علوم الطبيعة في جامعة "تكنيك يلديز" التركية، شكري آرصوي، وجه تحذيرا بأن منطقة مرمرة معرضة لزلزال عنيف قد تصل قوته إلى أكثر من 7 درجات، مشيرا إلى أن الزلزال قد يتسبب في "كارثة محتملة"، حسب تعبيره. ونقل موقع "سكاي نيوز" توقع آرصوي -الذي أوردته صحيفة "أحوال تركية"- أن ينهار 80 ألف بناء.
وتوقع آرصوي أن يلقى عدد كبير من المواطنين حتفهم، يتراوح عددهم بين 450 ألفًا و500 ألف شخص، فضلا عن مصابين تصل أعدادهم لثلاثة أضعاف هذا الرقم، في حالة وقوع زلزال مرمرة. وأضاف الخبير: "هذا إلى جانب أكثر من مليون شخص سيحتاجون لرعاية وخدمات بشكل يومي. هذه أرقام حقيقية واقعية". وتابع: "لا ننسى في هذا السياق
وتوقع آرصوي أن يلقى عدد كبير من المواطنين حتفهم، يتراوح عددهم بين 450 ألفًا و500 ألف شخص، فضلا عن مصابين تصل أعدادهم لثلاثة أضعاف هذا الرقم، في حالة وقوع زلزال مرمرة.
وأضاف الخبير: "هذا إلى جانب أكثر من مليون شخص سيحتاجون لرعاية وخدمات بشكل يومي. هذه أرقام حقيقية واقعية".
وتابع: "لا ننسى في هذا السياق ما قد يصاحب الزلزال المحتمل من موجات تسونامي قد تتسبب هي الأخرى في حدوث وفيات، ومن يزعم أنه لا يمكن أن تحدث موجات تسونامي في بحر مرمرة، فهو يتحدث من قبيل السفسطة، لا سيما أن هذا البحر له سابقة في هذه النوعية من الأمواج".
وأردف: "100% من أراضي تركيا مناطق زلازل، حتى لو كان خط الزلازل بعيدا فإن قوة الزلزال قد تدمر البناء الخاص بكم، حتى وإن كان بعيدا كما قلت، فليس هناك أحد بمنأى أو بمأمن من الزلازل في تركيا". (تفاصيل)
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