كازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى “نور سلطان” تيمنا بالرئيس السابق نزارباييف

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أيد البرلمان الكازاخستاني في تصويت، الأربعاء، اقتراح الرئيس الجديد للبلاد تغيير اسم العاصمة الى “نور سلطان”، تيمنا بالرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، غداة استقالته المفاجئة بعد حكم استمر قرابة 30 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية كازينفورم عقب تصويت البرلمان “تم تغيير اسم استانا رسميا الآن إلى نور سلطان”.