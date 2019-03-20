قرقاش: الإمارات ومن خلال قيادتها الواعية تبرز كشريك صادق يعول عليه

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، د.أنور قرقاش، إن الموقع السياسي للدول إنعكاس لمصداقية قيادتها وسجلها التنموي وعلاقاتها في محيطها وخارجه.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الإمارات من خلال قيادتها الواعية واقتصادها القوي والمتنوع ومساهمتها في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي تبرز كالشريك الصادق الذي يعوّل عليه.

وقال في تغريدة أخرى: تشرفت بحضور استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفخامة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم.

ولفت إلى أن كثافة الزيارات العالية المستوى إنعكاس لموقع الإمارات ومصداقيتها، عاصمتنا أبوظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بإمتياز.

وتابع: يحسب للشيخ محمد بن زايد دوره في التقريب بين إثيوبيا واريتريا، والمساهمة الإيجابية في ترميم جسور التواصل بعد طول انقطاع، وهي المبادرة التي حظيت بتقدير دولي مهم، هذا الدور الإيجابي للشيخ محمد لمسته في طبيعة لقائه الأخوي والودي مع أبي أحمد.