وفد لدولة الإمارات يزور مسجدي نيوزيلندا ويلتقي أهالي الشهداء

برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، زار وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية التي شهدت هجوما إرهابيا داميًا على مسجدين أثناء صلاة الجمعة أودى بحياة العشرات.

وتأتي الزيارة تعبيرا عن التضامن الكامل الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا مع شعب وحكومة نيوزيلندا والوقوف معها تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المقيمين على أراضيها، مشيدين بالجهود التي بذلتها الحكومة النيوزيلندية ممثلة بجاسندا أرديرن رئيسة الوزراء.

وقام الوفد، الذي رافقه السفير الإماراتي بنيوزلندا، صالح السويدي، بجولة تضامنية بالمدينة شملت زيارة المسجدين ولقاء بعض أهالي الشهداء وضحايا الحادث الذي أدمى مشاعر الملايين حول العالم.

وفي مسجدي "النور" و"لينوود" اللذين وقع بهما الهجوم الإرهابي الغادر، التقى الدكتور النعيمي، رئيس الوفد، إمامي المسجدين واطلع على آخر المستجدات المتعلقة بالحادث الإرهابي وأوضاع المصابين وعائلاتهم، وذلك برفقة المفتش راكيش نايدو من شرطة نيوزيلندا.

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كما حرص النعيمي على زيارة أسر الشهداء لتقديم واجب العزاء والتأكيد على التضامن الكامل معهم، والتقى والوفد المرافق له نجلة الشهيدة ليندا أرمسترونج التي ضربت مثالا للفداء والتضحية، حيث اختارت أن تموت وهي تحمي بجسدها سيدة أصيبت بدورها في الهجوم ونجت.

وليندا أرمسترونج التي دخلت الإسلام حديثا في 2010 ليست بغريبة على الإمارات وأهلها حيث تمنّت أداء فريضة الحج، أعظم فرائض الدين الإسلامي الحنيف، وكان لها ما طلبت في 2017 حيث ساعدتها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وكانت أرمسترونج ضمن وفد ضم ألف حاج في عام 2017 يشمل 98 دولة أجنبية أتوا من "كل فج عميق" ضمن برنامج دوري للمؤسسة الإنسانية في خدمة المجتمع سواء داخل الإمارات أو خارجها.

كما التقى الوفد عددا من المواطنين النيوزيلنديين من الأديان والطوائف الأخرى الذين تواجدوا في موقع الحادث؛ للتعبير عن تضامنهم ودعمهم لضحايا الحادث الإرهابي.