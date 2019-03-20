سياسي جزائري: ترشيح بوتفليقة "فقدان بصيرة"

كشف المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، الصديق شهاب، اليوم الأربعاء، أن حزبه كان ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة.
ونقلت صحيفة "الخبر" عن شهاب أن "الحزب لم يكن مقتنعاً بترشيح بوتفليقة لولاية خامسة لوضعه الصحي"، واصفاً ترشيح الحزب له بـ "فقدان البصيرة".
وأضاف "لم تكن لدينا الشجاعة الكافية للإدلاء بقوة بكل ما كان يخالجنا، لم نكن مقتنعين بترشيح الرئيس وهو في هذه الحالة الصحية"، ومن جهته قال المتحدث باسم الأرندي "التحالف الرئاسي جزء من الأزمة التي هي اليوم وكنا سبباً في هذا الوضع".
يُذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحي، ثاني حزب جزائري في البرلمان بعد جبهة التحرير الوطني، وأبرز أحزاب التحالف المؤيد لبوتفليقة.
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